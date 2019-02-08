Стало известно о причине смерти актера Сергея Юрского

Как рассказала его дочь Дарья Юрская, прощание с артистом пройдет 11 февраля, но дата может измениться. Семья актера решит это с представителями театра, где работал Сергей Юрский.

О смерти актера Сергея Юрского стало известно утром 8 февраля. Теперь же стало известно о причине смерти артиста. Актер из «Любовь и голуби», рассказала его дочь, умер от остановки сердца. Дарья Юрская также рассказала, что церемония прощания с Сергеем Юрским ориентировочно пройдет 11 февраля, но точную дату семья актера сообщит позже.

В декабре минувшего года появилась информация о том, что актер, сыгравший дядю Митю в «Любовь и голуби», попал в больницу. По данным СМИ, Сергея Юрского экстренно госпитализировали, но потом в театре Моссовета рассказали, что артист был в медицинском учреждении на плановом лечении.

Смерть Сергея Юрского стала потрясением для его фанатов. Несмотря на свой уважительный возраст, актер был активным человеком. Пользователи Сети отметили, что Сергей Юрский был замечательным актером, который подарил зрителям массу приятных впечатлений от его работ в театре и кино.