Ученые объявили эпидемию перфекционизма

В Великобритании ученые выяснили, что на данный момент перфекционизм распространяется по всему миру и приравнивается к эпидемии. Больше всего к данному "заболеванию" подвержено поколение, которое встретило тысячелетие в молодом возрасте, и более вовлечено в мир цифровых технологий.

Специалисты в области психологии изучили 77 больших исследований за последние 25 лет. Как удалось определить, начиная с 1990 года в мире стало в несколько раз больше людей обоих полов, подверженных перфекционизму. Так же, эксперты уверяют, что данная эпидемия связана со многими психическими отклонениями. Например: тревожность, стресс, депрессия, пьянство. При этом состояние перфекциониста с возрастом ухудшается.

В таком случае, ученые настоятельно рекомендуют родителям не ругать своих детей за их ошибки и неудачи. А еще перестать требовать от них "идельной жизни", которую навязывают рекламы, социальные сети и СМИ.