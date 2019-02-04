УПЦ: Сторонники «новой церкви» Украины хотят забрать себе храм в Антарктиде

Вчера, 17:21 \\ Общество

6 февраля, на сайте «ВВС News Украина» было опубликовано предложение от руководства Национального антарктического научного центра к раскольнической ПЦУ, с предложением отобрать часовню украинской антарктической станции «Академик Вернадский» у УПЦ.

Каждый новый конфликт, в основе которого лежит стремление киевской власти и неканонической религиозной организации забрать православные храмы у ПЦУ приобретает не столь трагические, как комические формы. К примеру, относительно случая с «Академиком Вернадским» будет проведено собрание пингвинов, которые решат вопрос о приобщении станции к той или иной церкви, ведь других постоянных прихожан там нет.

 

К Епифанию от Евгения Дикого, поступила просьба, взять на попечение часовню, расположенную на научной станции в Антарктиде «Академик Вернадский».

Инициатива об осуществлении перехода антарктической часовни была выдвинута, однако путь ее решения не найден. В томосе и уставе раскольнической церкви прописано, что ПЦУ имеет юрисдикцию только в пределах Украины.

Митрополит Августин, освятивший часовню, находится в недоумении, он говорит: «Как можно перевести часовню под юрисдикцию непризнанной церкви, ведь решение должен принять приход». Именно он пошутил о собрании с пингвинами.

Украинская научная станция «Академик Вернадский» была основана с 6 февраля 1996 года, а православную часовню Святого Владимира на ней поставили в 2011 году. Это выпало на период правления Виктора Януковича.

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Автор - Юлия Кириенко
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