"Папа, оставьте в покое": Меган Маркл потребовала отца больше ее не беспокоить

Взаимоотношения между Меган Маркл и ее отцом, как оказалось, оставляют желать лучшего. Накануне беременная герцогиня отправила своему отцу гневное письмо, в котором только и делала, что упрекала его.

В своем письме Меган Маркл просила своего родителя ее не преследовать. Дело в том, что женщина была настолько огорчена выступлением своего отца перед прессой после ее свадьбы с принцем Гарри, что потребовала оставить ее навсегда в покое. Об этом рассказали англоязычному изданию Daily Mail друзья Меган Маркл, которые, однако, раскрывать свою анонимность не стали.

В ответ же отец Меган Маркл попросил ее о совместной фотосессии, но его дочь вряд-ли согласится после серии скандальных интервью. Со своими сводным братом Томасом Марклом-младшим и сводной сестрой Самантой Маркл герцогиня тоже не поддерживает отношений, поскольку и они перед прессой повели себя не слишком достойно в отношении нее. Друзья Меган делают акцент на том, что все сведения о ней являются слухами, актриса ничуть не изменилась после того, как стала герцогиней. Принимая своих близких людей, Меган Маркл сама заваривала чай, готовила еду и убирала за домашними питомцами, в ней не появилось никакой спеси.

Также стоит отметить тот факт, что Меган Маркл осваивает технику гипнородов. Ей просто очень хочется, чтобы малыш появился на свет естественным путем. Техника гипнородов включает в себя дыхательные упражнения, релаксацию, визуализацию, медитацию и многое другое. Также герцогине необходимо тщательно следить за своим питанием и настроить организм на правильный лад, поскольку жизнь и здоровье будущего малыша сейчас самое главное.