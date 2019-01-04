39 птиц: в Магнитогорске на месте разрушенного от взрыва дома появится арт-объект

Власти увековечат память о трагедии в Магнитогорске с помощью арт-объекта в виде 39 птиц, взмывающих в небо. Они появятся на месте разрушенного от взрыва дома по улице Карла Маркса.

Проект арт-объекта опубликовала на своем сайте администрация Магнитогорска. На месте разрушенной части дома, где прогремел взрыв бытового газа 31 декабря, появится памятный мемориал в память погибших.

Предполагается, что фасад дома украсят 39 белых птиц, которые устремятся в небо. Их число соответствует числу погибших в результате взрыва. Кроме этого, территория будет облагорожена клумбами, появятся тренажеры для спорта и лавочки.

В мэрии Магнитогорска сообщают, что все работы по созданию арт-проекта согласовывают с жильцами разрушенного дома. На следующей неделе с ними встретятся представители администрации города, чтобы согласовать детали проекта.

Отмечается, что вариант с 39 птицами не является окончательным. Арт-объект в память погибших от взрыва в Магнитогорске еще может претерпеть изменения.

Как вариант еще рассматривается идея: написать имена 39 погибших на одной стороне дома, а на другой изобразить сцену – момент спасения Вани Фокина, которому на момент трагедии было 10 месяцев.

Демонтаж поврежденных секций начался 12 января. Дом, пострадавший от взрыва разделили на две части. Мониторинг их стабильности регулярно отслеживается специалистами Магнитогорска.