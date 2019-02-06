Дом детства действующего президента США Дональда Трампа выставлен на продажу. Двухэтажный коттедж оценили в 2,9 млн. долларов. Общая площадь здания составляет 232 кв.м. Об этом пишет Mansion Global.

Дом детства, в котором Трамп прожил до 4-х лет снова продается. Здание находится на острове Лонг-Айленд в районе Куинс, где преимущественно проживают люди среднего класса. Дом оформлен в стиле эпохи Тюдор и имеет желтый оттенок.

Внутри строение имеет пять спален. Ряд комнат украшен памятными вещами Трампа. В гостиной представлена копия книги «Искусство сделки», а также портрет от Энди Уорхола. Кроме этого, дом украшает картонное изображение Трампа в полный рост.

Цена дома детства президента США установлена в размере 2,9 млн. долларов. Относительно другой недвижимости данного района это стоимость значительно завышена. Например, один из соседних домов аналогичного размера продается всего за 1,3 млн. долларов. Агенты по недвижимости объясняют такую цену за дом детства Трампа его уникальной историей.

Двухэтажный дом, в котором жил маленький Дональд, был построен в 1940-х гг. отцом президента - застройщиком Фредом Трампом. Семья жила в этом коттедже до 4-летнего возраста будущего американского лидера. Затем семейство переехало в более крупное и солидное жилье.

Дом детства Трампа выставлен на продажу не в первый раз. В 2016 году (после избрания Трампа в президенты) его приобрел Майкл Дэвис за 1,4 млн. долларов. Мужчина сдавал коттедж за 700 долларов за ночь через платформу Airbnb.

В 2017 году дом выкупила компания, которая занимается зарубежными инвестициями китайских покупателей.

Сейчас же дом детства Трампа будет продан через закрытый тендерный аукцион, на котором потенциальные покупатели представят свои лучшие и окончательные предложения по электронной почте.