Меган Маркл угрожает судом Mail за форсирование её семейных проблем

Королева намекает, что спекулирующие проблемами внутри королевской семьи могут навлечь на себя проблемы.

Меган, герцогиня Сассексская, пригрозила издательству Daily Mail судебным иском в соответствии с Законом об авторском праве, дизайнах и патентах за публикацию частных писем. В частности речь идёт об обнародованном тексте письма Томасу Марклу, в котором Меган пишет отцу, что тот разбил её сердце «на миллион осколков». Представители герцогини связались с издательством газеты после того как там решили опубликовать рукописное послание, направленное Томасу Марклу, в котором, по словам источников, она жаловалась с «тяжелым сердцем» на боль, которую ей отец причинял, давая свои скобрезные интервью для СМИ.

Меган жаловалась своему отцу на то, что весь этот разыгранный им и сестрой Самантой Маркл газетный фарс не даёт ей спокойно жить с принцем Гарри, особенно учитывая активную поддержку со стороны форсирующих эту тему СМИ. Как оказалось, Томас Маркл пропустил прошлогоднюю королевскую свадьбу, так как он вступил в сговор с агентством папарацци, чтобы демонстративно сфотографироваться дома в Мексике, изображая из себя жертву. А намедни он разрешил Mail опубликовать полученные от Меган в начале месяца выдержки из письма, заявив, что делает это в ответ на критические интервью, данные друзьями герцогини в американском журнале People.

От Букингемского дворца, то бишь от самой королевы, пришло отдельное письмо для Mail с критикой решения опубликовать данное письмо. Также к письму была приложена фотография королевы, поймавшей фазана во время охоты в Садрингеме, кстати, тоже сделанная шпионившими за королевой папарацци из Mail. Таким образом Елизавета II намекает на то, что всякий, кто бессовестно спекулирует проблемами внутри королевской семьи, может навлечь на себя проблемы.

Газета приняла решение распечатать фотографии королевы, несущей убитых ею птиц, настаивая на том, что фотографии были сделаны с дороги общего пользования.