Илья Широков: Joom – одна из самых быстроразвивающихся интернет-компаний

Чтобы собрать аудиторию пользователей в один миллион человек, международному маркетплейсу по доставке китайских товаров Joom понадобилось всего… 90 дней! Уже через год после старта компания открыла зарубежные представительства в США, Гонконге, Латвии. Через два года работы трейдера приложение Joom установили на свои ноутбуки, смартфоны и планшеты свыше 100 млн пользователей. Что легло в основу успеха Joom? Какие приоритеты в стратегии развития определяет руководство компании? На эти вопросы ответил изданию «Коммерсантъ» сооснователь маркетплейса Илья Широков.

«Наш проект стартовал в июне 2016 года. В июне 2018, ровно через два года, охват нашей платформы насчитывал уже 100 млн пользователей. Полагаю, за всю историю развития интернет-стартапов Joom стала одной из самых быстроразвивающихся компаний и одной из наиболее динамичных – во всем мире. Напомню, чтобы набрать 100 млн пользователей, WhatsApp и Facebook понадобилось от 3,5 до 4 лет. Мы справились с этой задачей вдвое быстрее. Среднесуточная посещаемость нашего ресурса – несколько сотен тысяч человек, совершающих за сутки до одного миллиона покупок. Интересно, что более 50% новых пользователей Joom – это покупатели из США и стран Европейского союза», – рассказал Илья Широков.

По словам специалиста, чтобы успешно конкурировать с операторами электронной коммерции из России, США, Китая и стран Европы, Joom постоянно расширяет продуктовую матрицу и старается предлагать покупателям наиболее доступные цены на товары.

«У нас есть одно важное преимущество. Оно составляет основу стратегии развития маркетплейса Joom. Мы не выкупаем у поставщиков товар и не храним его на складах компании. Таким образом, мы имеем возможность проводить более лояльную ценовую политику. Мы всего лишь сводим между собой продавцов и покупателей. Продавцы – это непосредственно изготовители китайских товаров либо аккредитованные представители фабрик. Покупатели – весь мир», – отметил эксперт.

Источник фото: https://www.kommersant.ru/doc/3758915



