Microsoft заблокирует пользователей Windows 7 в последнем обновлении

Грядущее в следующем месяце обновление Windows 7 будет критически важным.

Microsoft уже определилась с датами окончания поддержки для пользователей Windows 7, однако, хоть и через пару месяцев, но есть вероятность, что пользователи скоро могут быть заблокированы из-за последнего обновления для данной версии Windows. Официальные представители Microsoft недавно объявили, что Windows переходит на систему SHA-2 для лучшего шифрования. Это не большая новость для пользователей Windows 8.1 или Windows 10, но критически важная для всех пользующихся Windows 7, Windows Server 2008 SP1 и SP2, поскольку они по-прежнему используют шифрование SHA-1.

Первоначально Microsoft планировала выпустить обновление в апреле, чтобы устранить проблему, благодаря чему старые системы могли бы тоже поддерживать шифрование SHA-2. Однако Microsoft теперь перенесла дату на март, и исправление будет выпущено вместе со вторым патчем для всех пользующихся Windows 7. Очень важно, чтобы все загрузили патч, так как он сделает более старую ОС совместимой с шифрованием SHA-2. По завершению данного апдейта Microsoft будет регистрировать обновления Windows, используя SHA-2, которая не будет поддерживаться на устройствах, на которых обновление отсутствует.

Это означает, что системы, на которых не будет произведено обновление, будут заблокированы.