«Это опасно»: Microsoft просит перестать использовать Internet Explorer

Эксперты из Microsoft поведали о возможных причинах риска при использовании «мёртвого» браузера.

Microsoft убила бренд Internet Explorer почти четыре года назад, выбрав Edge в качестве своего предустановленного браузера для Windows 10. Internet Explorer оставался верным каналом для Windows и для бизнес-совместимости, но Microsoft не поддерживает его новыми веб-стандартами - это устаревший код. Крис Джексон, эксперт по кибербезопасности в подразделении Microsoft Windows, теперь обрисовал то, что он называет «опасностями использования Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию».

Старая поговорка программистов звучит примерно так: «Internet Explorer – это браузер, который нужен для скачивания других браузеров». На самом же деле, хоть Microsoft испробовала множество различных способов подтолкнуть компании к совершенствованию своих старых веб-приложений, но IT-администраторы естественным образом выбрали простой путь использования Internet Explorer и его различных режимов совместимости на протяжении многих лет. В Windows 10 Internet Explorer 11 использует корпоративный режим, поэтому IT-администраторы должны добавлять сайты, с которыми они хотят использовать старые версии веб-стандартов.

«Internet Explorer - это решение для обеспечения совместимости», - предупреждает Джексон, а не браузер, который предприятия должны использовать изо дня в день для всей веб-активности. «Мы не поддерживаем новые веб-стандарты для него, и, хотя многие сайты работают нормально, разработчики в целом просто не тестируют ничего в Internet Explorer в наши дни, и это опасно. Разработчики проводят все тесты на современных браузерах».

Предупреждение Джексона уместно, но решение Microsoft Edge оказалось недостаточно хорошим. Microsoft выпустила свой браузер Edge, подключив его к Windows 10 почти четыре года назад, но новое детище компании не принесло убедительных впечатлений потребителям или предприятиям. Edge также не был доступен в Windows 7 или Windows 8, что еще более усложняло работу IT-администраторов.

В настоящее время Microsoft создает версию своего браузера Edge на базе движка Chromium, который будет доступен для тестирования в ближайшие недели. Будучи отдельным от Windows 10, новый Edge можно будет установить на более старые версии Windows, что должно подтолкнуть пользователей оставить в покое «мёртвый» Internet Explorer.