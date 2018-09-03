Skype теперь может размывать фон во время видеозвонков

Сегодня, 15:26 \\ Интернет и сети

Новая функция позволяет выделить человека и сфокусировать всё внимание на нём, а также скрыть от собеседника, что происходить вокруг.

В сентябре прошлого года подобная функция была добавлена для платформы Teams. Теперь компания Microsoft официально заявила, что размытие фона доступно и в Skype. Опция основана на системе искусственного интеллекта, который способен фиксировать руки, голову и волосы пользователи, чтобы размытие прошло корректно. Отмечается, что размытие не всегда может пойти так, как нужно, поскольку эта опция программная, а не аппаратная.

Для активации функции пользователю необходимо поднести курсор мыши к иконке видеокамеры и проверить, доступна ли для него такая функция, поскольку не все версии Skype поддерживают её.

Скоро Skype ждут и другие крупные обновления. Например, разработчики добавят функцию SMS-сообщений, кроме того, у пользователей появится возможность отправлять более 300 типов файлов, которые поддерживает хранилище OneDrive.

Скорее всего новые функции будут доступны только на последних версиях программы, поскольку недавно Microsoft объявила, что прекращает поддержку Skype Classic.

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Автор - Елена Андреева
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