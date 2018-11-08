В Москве подозреваемый назвал убийство женщины и ребенка заказным

Родственники решили расправиться с погибшими из-за квартиры. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источников, задержанный на допросе рассказал новые подробности убийства женщины с ребенком в Москве. Он назвал заказчиком сестру мужа погибшей. Глава семьи был военным и скончался около полугода, оставив супруге и пасынку квартиру.

Следователи допускают, что золовка решила организовать заказное убийство женщины и 12-летнего мальчика. А после их смерти завладеть ценной недвижимостью в Москве. По данным Mash, новую подозреваемую вызвали на допрос. Однако она отрицает показания предполагаемого убийцы.

Напомним, 7 ноября пострадавших нашли мертвыми в квартире со следами десятков ножевых ранений. Правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который сознался в совершении преступления и решил помочь в расследовании уголовного дела.