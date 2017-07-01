В Казани девушка в полицейской форме похитила у пожилой женщины кошелек

Полицейскую форму, установили следователи, 25-летняя девушка из Тольятти купила в магазине. Против нее уже возбудили уголовное дело, в украденном кошельке было порядка 7 000 рублей.

Как сообщается, 12 мая в казанском ТЦ «Муравейник» у пожилой женщины был украден кошелек. Пострадавшей была хозяйка торгового павильона. Она рассказала, что весь день находилась в своем магазине, а в кошельке было 7 000 рублей.

Полицейские взяли записи с камер наблюдения и увидели, что кошелек похитила некая девушка, которая была одета в полицейскую форму. Полиция стала искать подозреваемую в краже, ее задержали в Тольятти – ее родном городе.

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Свою вину девушка признала, отрицать своей причастности к краже она не стала. Что касается формы полицейского, то ее она купила в магазине, что также сообщила при допросе. К правоохранительным органам она отношения не имеет. Против нее возбуждено уголовное дело.