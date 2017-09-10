В Ленобласти мигрант изнасиловал 14-летнюю девочку

В Ленинградской области мигрант из Узбекистана изнасиловал 14-летнюю девочку. В настоящее время злоумышленник задержан полицией.

В Подпорожье Ленинградской области пенсионерка обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Женщина сообщила, что она является опекуном 14-летней девочки-подростка. Местная жительница утверждала, что на школьницу напал неизвестный мужчина и затем изнасиловал.

В ходе более детального расследования преступного эпизода удалось выяснить некоторые подробности инцидента. Согласно материалам уголовного дела, к девушке на улице пристал и заманил в свою квартиру 24-летний приезжий из Узбекистана. Затем молодой человек осуществить над ней запрещенные действия насильственного сексуального характера.

В результате инцидента удалось установить личность основного подозреваемого. В настоящее время он задержан полицией и ожидает дальнейшего процессуального решения по делу.