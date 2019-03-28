Ущерб на 748 млн: Задержаны виновные в незаконной вырубке леса в Иркутской области

Фигурантами уголовного дела стали должностные лица, призванные охранять заказник «Туколонь».

Следственный комитет в Иркутской области предъявил обвинения инженеру-лесопатологу Центра защиты леса, директору Казачинско-Ленского лесхоза и временно замещающего должность по охране животного мира Иркутской области. Виновные в незаконной вырубке леса задержаны.

Согласно данным следствия, они в период с апреля 2017 по сентябрь 2018 годов в обход закона спланировали и осуществили санитарную вырубку леса в природоохранной зоне «Туколонь». В результате преступных действий должностных лиц, пострадали 120 гектаров лесного фонда РФ, охотничьих угодий и фауне региона.

Общий ущерб составил 748 миллионов рублей. Правоохранители полагают, что это было лишь пятой частью задуманного плана, который предусматривал вырубку лесного массива под видом санитарных мероприятий. В этом случае, государству был бы нанесён урон на сумму свыше 2 миллиардов рублей.

Эти места известны, как уникальная среда обитания для целого ряда представителей животного мира – северных оленей, изюбря, лося и косули, серого журавля и чёрного аиста. Кроме этого, «под топор» были пущены десятки гектаров ценного реликтового леса. Расследование резонансного дела подходит к концу. Один из обвиняемых содержится в СИЗО, остальные подвергнуты домашнему аресту.

На днях, о произошедшем было доложено президенту РФ, который согласился, что Приангарье – один из самых проблемных регионов, где вырубка леса часто сопряжена с незаконными действиями. В прошлом году в отношении руководителя Минлеса по Иркутской области было открыто уголовное дело. Причина та же – превышение полномочий.