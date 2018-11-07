Подозреваемый сознался в убийстве женщины и ребенка в Москве

"За мальчика очень как-то некрасиво", - заявил мужчина во время допроса. Видеозапись признаний опубликовал Следственный комитет.

Правоохранители побеседовали с подозреваемым в двойном убийстве на территории Москвы, состоявшееся 7 ноября. Задержанный сознался, что причастен к смерти женщины и её 12-летнего сына. Кроме того, мужчина заявил о раскаянии и намерении содействовать следователям в расследовании дела. Представители СК проверят подозреваемого на вменяемость путем психолого-психиатрической судебной экспертизы.

В среду правоохранители нашли двух человек мертвыми в квартире дома на улице Софьи Ковалевской. Как установили криминалисты, матери и ребенку нанесли десятки ножевых ранений. Позднее полиция вышла на след вероятного убийцы. В его жилище нашли одежду погибших со следами крови. Ведется уголовное дело о двойном убийстве.