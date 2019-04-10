Очередная уголовная? В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

После иска на 33,6 млрд рублей от компании Виктора Вексельберга, Михаилу Абызову могут предъявить новое обвинение.

Следователь, ведущий дело в отношении Михаила Абызова, которого обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупных размерах», заявил, что в его квартире нашли подозрительные вещества.

Это произошло во время очередного заседания суда, который предположил возможность продления ареста для фигуранта громкого дела. Было объявлено, что вещество, обнаруженное в жилище экс-министра, уже прошло необходимые химические лабораторные экспертизы и можно с уверенностью говорить, что оно является наркотиком.

Вполне вероятно, что Абызову может грозить очередная уголовная статья, на этот раз о хранении наркотических веществ. В последнее время, неприятности в адрес бывшего министра сыплются как из рога изобилия.

Вчера компания Виктора Вексельберга предъявила иск Абызову на 33,6 млрд рублей. А если вспомнить, что в марте Альфа-банк и кипрский холдинг выкатили аналогичную претензию в 33 млрд в его адрес, то грозящий срок заключения в 20 лет бывшему министру Открытого правительства представляется вполне реальным.

Похоже, что давние бизнес-споры со взаимными судебными исками между Абызовым и Вексельбергом, оканчиваются в пользу последнего, расквитавшегося за попытку ареста одной из его компаний.