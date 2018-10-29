«Стрелять в 50 cent на поражение»: офицер полиции издал указ

Популярный рэпер сообщает, что совершенно не в курсе событий.

Сообщается, что 50 Cent, рэпер, прославившийся своими хитами, вроде «In da Club», рассматривает вопрос о судебном иске после того, как стало известно, что офицер полиции Нью-Йорка приказал офицерам «застрелить» рэпера на месте. Приказ «Стрелять в 50 cent на поражение», как утверждается, был отдан заместителем инспектора Эмануэлем Гонсалесом. Отдел полиции сообщил местной газете, что от руководства таких приказов не поступало и что данное дело теперь находится на рассмотрении. Вот как сам рэпер комментирует событие: «И вот с этого началось моё утро. Этот парень, который Эммануэль Гонсалес, он грязный коп и злоупотребляет своей властью. Грустно то, что этот человек до сих пор носит значок и оружие».

50 cent также говорит, что очень обеспокоен этой угрозой как минимум по той причине, что полиция его об этом не уведомляла. К данному сообщению в своём аккаунте в Instagram Кёртис Джеймс, известный как 50 cent, также приложил два хэштега: #NYnotSafe (Нью-Йорк не безопасен) и #TheGangstagotabadge (гангстер носит значок).

Примечательно, что президент Ассоциации капитанов полиции сообщает об отсутствии приказа о стрельбе в рэпера на поражение со стороны Гонсалеса. Как заявляет сам 50 cent, недоразумение с Гонсалесом произошло по той причине, что рэпер вступился за бар, который копы хотели незаконно обобрать, злоупотребляя своим положением.