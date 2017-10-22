В Москве ранили ножом мужчину около супермаркета. Об инциденте стало известно вечером 13 января.

Накануне поступило тревожное сообщение на пульт дежурного полиции по Москве. Очевидцы происшествия сообщили, что неизвестные лица ранили серьезно ножом в ходе драки сотрудника продуктового магазина на юге мегаполиса.

Известно, что инцидент произошел в районе Нагатино примерно в десять часов вечера. К товароведу супермаркета подошли неизвестные граждане, которые через некоторое время проявили себя с агрессивной стороны.

В результате возникшей между ними потасовки было применено холодное оружие. Пострадавший мужчина получил удар острым предметом в живот. Его в срочном порядке пришлось госпитализировать. Правоохранительные органы начали проверку случая и занимаются поиском предполагаемых преступников.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области в ходе распития спиртного поссорились двое приятелей. Один из них пырнул второго ножом.