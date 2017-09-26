Под Архангельском молодой человек ударил ножом пенсионера. Кровавый инцидент произошел на территории поселка Савинский.

Накануне в районную больницу города Плесецк Архангельской области был доставлен 60-летний мужчина. Медики на его теле обнаружили следы от колото-режущего предмета. Он истекал кровью и требовалось оказание необходимой медицинской помощи. Об этом инциденте врачи доложили в правоохранительные органы.

Они через некоторое время выяснили, что житель поселка Савинский получил тяжелое ранение от своего собутыльника. Известно, что мужчины встретились, чтобы пообщаться за рюмками горячительных напитков. Через непродолжительное время между ними вспыхнула старая обида, и они начали выяснять отношения на повышенных тонах. Затем 27-летний товарищ не выдержал и пырнул своего старшего приятеля холодным оружием. В настоящее время основной подозреваемый уже задержан и дает показания в полицейском участке.