«Через тернии к звёздам»: 3 декабря межпланетная станция OSIRIS-REx встретится с астероидом Бенну

Уже сегодня, 3 декабря, межпланетная космическая станция OSIRIS-REx приблизится к астероиду Бенну и приступит к его изучению.

Миссия станции по изучению астероида будет длиться два года, затем она возьмёт пробу грунта и отправит образцы на Землю.

Первым этапом будет картографирование поверхности Бенну с целью определения самого благоприятного места для забора пробы. После этого «Рекс» с помощью особого манипулятора, который опустит на астероид и произведёт забор грунта. Реголит будет доставлен на Землю в специальной капсуле. Учёные считают, что в грунте может содержаться материя, которая была образована в одно время с Солнечной системой. 8 сентября 2016 года был произведён запуск ракеты Atlas V, на борту которой находилась станция OSIRIS-Rex. Обратно на планету аппарат вернётся лишь спустя 7 лет — 2023 году. Стоимость всего проекта составила около $800 млн.