В NASA разработали проект планетохода в виде паука

Сегодня, 16:49 \\ Астрономия

Специалисты, являющиеся авторами разработки, отметили, что аппарат создан на основе искусственного интеллекта. Отмечается, что устройство будет иметь внешний вид паука, что позволит значительно снизить массу.

 Сотрудники NASA вплотную занимаются разработкой проектов, в результате которых будут сконструированы механизмы, способные высаживаться и более оперативно двигаться на других планетах. В частности, инженеры разработали концепцию планетохода, который имеет образ паукообразного. Для аппарата выбрана именно такая схема конструкции не просто так. Дело в том, что большое количество точек опоры позволяет уменьшить давление на поверхность. Кроме того, он получился, по словам ученых, в целом, легче предыдущих устройств.

Известно, что планетоход состоит из трех частей, которые изготовлены из титана и алюминия. Аппарат необходим для изучения газовых гигантов и исследования их спутников. Астрономы уверены, что на них вполне могут быть скрытые океаны, где обитали когда-то живые организмы. Отмечается, что планетоход будет достигать в высоту 1 метр. Ширина же устройства будет составлять 2,5 метра. Первым объектом для исследования при помощи «паука», по предварительным данным, может стать спутник Сатурна - Энцелад.

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Автор - Евгения Чернобаб
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