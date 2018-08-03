Шароверам вход воспрещен: В Денвере защищали теорию плоской Земли

Недавно прошла конференция в Денвере, на которой присутствовали сторонники «плоской Земли». С каждым годом аудитория этой веры растет все сильнее и такие форумы создаются для того, чтобы убедить сторонников «круглой Земли» в своей правоте, однако аргументов для этого, пока что, недостаточно.

Существует видеоприглашение, на котором глобус горит, космонавты падают в обморок, а «шароверов» просят сторониться форума. Верующие в плоскую планету уже очень долгое время пытаются доказать, что Земля не вращается, а мир не гелиоцентрический.

Участники конференции пытаются доказать, что планета Земля — это диск, который является неподвижным. Его опоясывает стена из льда. Северный полюс располагается в самом центре диска, в то время, как Южного полюса вовсе не существует. Чуть выше нас находится Солнце и Луна. На конференции можно было приобрести модели такой плоской Земли, недорого. Кроме того, там играла музыка, чтобы создать радушную атмосферу.

Для подтверждений своей теории эти эксперты используют линейки, лупы и подзорные трубы. Они считают, что людей специально обманывают снимками, которых не существует. А космические программы созданы специально для того, чтобы воровать огромные суммы денег, ведь куда им летать, если над нами сфера. Дошло до того, что один из сторонников, таксист Майкл Хьюз, собрал паровую ракету, чтобы взлететь и доказать свою теорию. Однако, он не смог набрать достаточную высоту для того, чтобы убедиться в плоскости планеты, и упал на землю. К счастью, из этой истории он остался жив и невредим.

Далее было решено спросить космонавтов о их мнении. Опрошенные считают, что теория плоской Земли не больше, чем «троллинг». Ученые лишь разводят руками. Остается ждать результатов окончания этой конференции.