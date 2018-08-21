Астрономы обнаружили метеорит, который весит почти полтонны

Отмечается, что небесное тело было найдено на северо-востоке Франции еще в начале октября. Он был извлечен из более крупного космического объекта, который находился на глубине 1 метр от поверхности Земли.

Интересным в обнаруженной находке является не только ее вес. Ученые подчеркивают уникальный факт: метеорит упал на Землю около 55 тысяч лет назад. Отмечается, что упавшее небесное тело представляет собой самый большой метеорит в истории Франции. Специалисты уже успели провести некоторые анализы космического объекта. Как передает новостное агентство РИА «Новости», по предварительным данным, метеорит почти полностью состоит из железа. Кое-где имеются небольшие вкрапления никеля, кобальта и фосфора.

После завершения изучения космического объекта его передадут в Национальный музей естественной истории Франции. Вес метеорита составил почти полтонны – 477 килограммов. Интересным также является то обстоятельство, что он находился в Земле не самостоятельно, а располагался в еще одном небесном теле, вес которого был значительно больше и равнялся 7 тоннам. О природе этого объекта, из которого был извлечен метеорит, пока ничего н сообщается. Астрономы подчеркивают, что намерены тщательно изучить метеорит и объект, в котором он находился. Более подробный доклад об этом они намерены опубликовать в следующем году.