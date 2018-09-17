Астрономы: Деймос и Фобос могут быть большими осколками Марса

Ученые выдвинули теорию о спутниках Красной планеты. Они предполагают, что Деймос и Фобос возможно являются не астероидами, а просто огромными осколками самого Марса.

Такое предположение сделали геологи из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук. Они сравнили породы Марса и его спутников, а также изучили некоторые участки с кратерами Красной планеты, которые несколько отличаются от остальных. Выяснилось, что состав трех космических объектов практически идентичен за исключением всего нескольких элементов.

Впервые подобная гипотеза была выдвинута около 10 лет назад при помощи космического аппарата Mars Global Surveyor. Тогда он сделал фотографии того места, где, по предварительным данным и произошел откол от Марса. Однако впоследствии эту теорию заменила более популярная. Она гласит, что Деймос и Фобос являются астероидами, которых захватило притяжением Красной планеты.

Однако сейчас в научных кругах снова заговорили о том, что теория откола имеет место быть. Кроме того, чем больше данных получают астрономы о Марсе и его спутниках, тем больше фактов свидетельствует о ее правдивости. Отмечается при этом, что причины того, почему два таких огромных объекта отделились, пока неизвестны. В качестве возможной ученые называют сейсмическую активность.