Стальные шары упали с неба на Перу

В конце января на жителей Перу упали прямо с неба три стальных шара, масса которых составляла 40 кг и в диаметре они были один метр.

Шары приземлились на землю на расстоянии в 200км друг от друга. О такой сенсации говорят во всех западных СМИ. Перуанцы по своему расценивают такие небесные шары.

Так, по версии одних – это части топливных баков ракет, по мнению других – это космический мусор. Ученые неоднократно рассказывали, что деятельность команды МКС часто приводит к выбросу различного мусора.

Три стальных шара привлекли внимание военных. Приземление объектов отмечалось на территории районов Тинго Мария и Пукальпа. Туда, где были обнаружены шары, отправили группу исследователей для опознания происхождения предметов.

После ряда исследований ученые сделали вывод, что это обломки старого спутника.