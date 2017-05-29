Ученые: Раскрыта тайна космической пыли

Исследователи пространства Вселенной смогли раскрыть тайну происхождения космической пыли. Результаты были опубликованы в научном журнале Science Advances.

Американские ученые, занимающиеся изучением и структурой космического пространства, на протяжении многих десятилетий не могли точно сформулировать, когда и при каких обстоятельствах начинает формироваться ядро космической пыли. Известно, что подобная пыль в космосе является основным строительным материалом для других планет и звезд.

Согласно опубликованным результатам исследования, становится известно, что частицы космической пыли формируются примерно на третий год после взрыва сверхновой звезды в пространстве Вселенной. Это удалось выяснить при расшифровке состава упавшего на Землю астероида.

До этого момента ученые выдвигали сразу несколько теорий о времени, когда формируется зерно космической пыли. Исследователи полагали, что ядра новых частиц образуются сразу после взрыва погибшей звезды. Некоторые ученые полагали, что подобный процесс начинается еще до взрыва сверхновой.