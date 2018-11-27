Робот для выхода в открытый космос спроектирован в России

Робота назвали «Теледроид». Он специально разрабатывался, чтобы осуществлять выход в открытый космос. Сообщается, что аппарат будет похож на робота «Федор», однако, «Теледроида» гораздо надежнее.

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал, что сейчас уже завершено проектирование эскизной и технической частей. «Теледроид» сможет работать в условиях полного вакуума. Кроме того, он будет оснащен такими полезными в космосе функциями, как возможность выдерживать повышенный уровень радиации, а также отвод солнечного тепла и дополнительный прогрев двигателя в тени.

По предварительным данным, полностью готов робот будет к 2024 году. Его сразу же планируют запустить в космос. Пока нет точной информации, как это будет сделано. Однако сейчас речь идет о специальном манипуляторе, который будет переносить между модулями на МКС. Изначально планировалось, что аппарат доставят на МКС на корабле «Федерация», однако, позже специалисты пришли к выводу, что он не подходит для транспортировки.

Напомним, ранее стало известно, что в 2021 на орбиту отправится «Федор». Известно, что он является первым человекоподобным роботом, который будет выполнять роль пилота. В космосе аппарат пройдет свои испытания в условиях невесомости. Разработчики надеются, что они завершатся успешно.