Оранжевые НЛО удалось зафиксировать в небе над Чехией

Удача улыбнулась одному из жителей Чехии. Именно ему удалось зафиксировать в небе два загадочных объекта. Фотографии он уже опубликовал в сети. На снимки отреагировал известный уфолог Скотт Уоринг.

Эксперт по представителям внеземных цивилизаций, который со всего мира старательно собирает информацию о существовании инопланетян, не мог пройти мимо инцидента, произошедшего в Чехии. По его словам, это очередное свидетельство существования пришельцев. Уфолог отметил, что оба НЛО имеют необычные детали. Они выглядят как овальные диски. Более того, объекты обладают облачным покрытием, которое и маскирует их от глаз обитателей Земли.

Скотт Уоринг также указал, что закат на фоне происходящего был очень кстати, поскольку позволяет заметить отличия скрытых космических кораблей от обычных облаков. Он заявил, что другие облака на фотографии имеют совсем другие цвета и оттенки. Тогда как центральные объекты снимка ярко оранжевые.

Некоторые отреагировали на снимки скептически. По словам пользователей, они довольно размыты, силуэты не четкие, что делает их похожими на самые обыкновенные облака интересной формы.

Напомним, похожий случай был зарегистрирован в Швеции год назад. Очевидцы рассказывали, что ночью небо было озарено свечением оранжевого цвета, которое исходило от неопознанного объекта, напоминавшего, по словам жителей, космический корабль.