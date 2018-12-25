Бесконечное перерождение: ученые рассказали о новой теории существования Вселенной

Физики сделали сенсационное заявление. По их словам, Большой взрыв - это не точка отсчета образования Вселенной, а всего лишь этап ее бесконечного перерождения.

Гипотеза о том, что Вселенная способна самостоятельно перерождаться после взрывов, была высказана еще Альбертом Эйнштейном в 1930 году. Однако сейчас астрономы и физики всерьез решили проверить эту теорию с применением новых технологий. В рамках этого предположения ученые считают, что современная Вселенная возникла из-за гибели своей предшественницы.

В том случае, если то действительно так, то Большой взрыв – это не уникальное явление, а лишь повторяющаяся закономерность в процессе бесконечного перерождения. Эта теория получила название циклической. Эксперты объясняют, она не отрицает саму гипотезу Большого взрыва. Она отвечает на другие вопросы, например, что было до того, как произошел взрыв, который запустил процесс стремительного расширения.

Известно, что согласно стандартной космологической модели после того, как происходит Большой взрыв, Вселенная наполняется гравитационными волнами. Тот период наполнения называется периодом инфляции. Подобный сигнал был выявлен 4 года назад, что подтвердило теорию относительности для двух черных дыр. В 2017 году ученые получили за данное открытие Нобелевскую премию.

Интересно, что гравитационные волны от слияния звезд были зарегистрированы после данного открытия. Однако именно от космической инфляции волны еще не зафиксировали ни разу. Но Стейнхардт и Турок, которые и являются обладателями Нобелевской премии, заявили, что существует некий парадокс. Вряд ли вообще удастся обнаружить волны от инфляции, поскольку, если их теория верна, они слишком мало, чтобы их можно было зарегистрировать.