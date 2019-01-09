Луна входит а атмосферу Земли – учёные

Оказалось, что атмосфера Земли простирается куда дальше, чем ранее полагалось.

Международно признанная граница космоса называется линией Кáрмана, и эта граница существует в 62 милях (100 километрах) над поверхностью Земли. Но вопреки распространенному мнению, истинные границы атмосферы Земли намного больше, ввиду чего в атмосфере находится даже Луна. Благодаря новому спектральному анализу стало известно, что даже сторона Земли, обращённая к Солнцу, имеет оболочку водорода, простирающуюся далеко за пределы орбиты Луны. Позади Земли, на её темной стороне, давление солнечного ветра толкает крайнюю атмосферу планеты в выпуклый хвост, который простирается на 391 000 миль (630 000 километров) в глубокий космос.

«Астронавты на лунной поверхности не подозревали, что они на самом деле ещё находятся в атмосфере Земли», - сказал в интервью Жан-Лу Берто, геофизик и соавтор нового исследования. Внешняя атмосфера, получившая название геокорона, невидима для человеческого глаза. Однако водород поглощает и повторно излучает солнечный свет в ультрафиолетовом спектре, поэтому астронавты Аполлона-16 смогли сфотографировать слабое водородное облако Земли с помощью пленки, чувствительной к ультрафиолетовому свету, во время полёта на Луну в 1972 году.

Учёные знали, что большое количество водорода уносится достаточно далеко в космос, чтобы слиться с солнечным ветром. Но границы или оболочка этого водородного облака, называемого геокороной, никогда не были полностью ясны. У нашей планеты есть магнитное поле, которое, к счастью, защищает атмосферу - без него бесконечный поток частиц от Солнца, называемый солнечным ветром, может выбросить все эти газы в космос. (Магнитное динамо Марса, напротив, отключилось миллиарды лет назад, что привело к катастрофической потере подачи воздуха.)

Обнаружение и более детальное изучение геокороны позволит является поводом для астрономов более точно настроить свои телескопы, что в потенциале приведёт к ещё более потрясающим космическим открытиям.