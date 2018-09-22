Небоскреб в виде ракеты построит в Москве Роскосмос

В небоскребе будет размещен Национальный космический центр, как рассказал Дмитрий Рогозин. Он отметил, что уже началась разработка здания. Оно должно восприниматься как символ "Роскосмоса" и будет построено в районе улицы Мясищева.

Поручение разработать и построить Национальный космический центр дал в своей речи ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин. Известно, что он будет обеспечивать работу большинство организаций, которые осуществляют деятельность в космической отрасли, не только осуществлять научную работу, но и заниматься подготовкой кадров.

Глава Москвы Сергей Собянин посоветовал сформировать центр на базе завода имени Хруничева. Рогозин подчеркнул, что возведение такого небоскреба, который будет иметь форму ракеты, должно создать в стране несколько десятков тысяч новых рабочих мест. Кроме того, при соблюдении сроков начать работу он сможет уже через 3,5 года. Известно, что центр будет состоять не только из одного небоскреба. Это будет целый комплекс, в который будут входить экспериментальные цеха, а также основные учебные кафедры ведущих вузов.

Также появятся четыре новых моста, один из которых станет пешеходным. Это необходимо для удобства, чтобы создать доступ на территорию центра. Кроме того, остро встанет транспортный вопрос, который, по заявлениям властей, также будет решен. В настоящий момент доехать из Королева в Центр имени Хруничева можно лишь за три часа. Однако после начала работы центра поездку будет реально осуществить за 55 минут. Сейчас объявлен конкурс на лучший проект. Во время сообщения новости на презентации было продемонстрировано несколько слайдов, на которых были изображены эскизы будущей постройки. Большинство из них имело форму ракеты. Небоскреб станет большим шагом вперед в космической сфере. Благодаря центру страна должна еще больше продвинуться в своих достижениях.