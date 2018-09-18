Астрономы нашли экзопланету в Большой Медведице

Космическое тело расположено в относительной близости к Земле, если сравнивать с другими экзопланетами.

Международная группа ученых обнаружила в космосе еще одну экзопланету, которая получила наименование GI411b. Небесный объект расположен в пределах созвездия Большой Медведицы на расстоянии восемь световых лет от Солнечной системы. Экзопланета попала в тройку самых близких к Земле. Об этом сообщается на портале швейцарского университета в Женеве.

Специалисты считают, что GI411b может быть похожа по свойствам на Венеру. Объект в несколько раз ближе к своей звезде, чем наша планета к Солнцу. Это говорит о том, что на новой экзопланете вряд ли есть жизнь, но она получает большое количество энергии. Изучение GI411b может быть интересно с точки зрения свойств атмосферы планет, расположенных достаточно близко к звездам. На данный момент ученые выяснили, что полный оборот обнаруженной экзопланеты вокруг звезды занимает 13 дней. Исследования GI411b будут продолжаться.