«Эй, остановись!»: фотограф из США научился останавливать НЛО

По словам американца, он уже несколько недель наблюдает за полетом НЛО, и каждый раз старается зафиксировать его на фото, для чего использует лазер, на который неопознанный объект странно реагирует.

Житель штата Джорджия в США уже несколько десятков лет занимается любительской фотографией. Причем любимым его объектом является неба. Он объяснил, чем оно его так привлекает. По его словам, невозможно узнать или предположить, что попадет на снимок, пока не рассмотришь его во всех подробностях.

Его настоящей страстью является фотографирование и исследование химтрейлов, трасс, остающихся в небе после самолетов. Однако в последнее время на кадрах он стал замечать неопознанные объекты. Они похожи на бликующие шары. Фотограф стал делать несколько снимков с разницей в 1-2 секунды специально, чтобы получше рассмотреть объект: «Блестящая сфера сначала была далеко, потом ближе и очень близко и ясно. Затем она исчезла».

Мужчина предполагает, что это НЛО. Более того, американец даже связал их появление с лунными циклами. Он заявил, что уверен, это точно не звезды, хоть таковыми и кажутся Однако эти объекты движутся по ночному небу: «Выглядят так, словно плавают по каким-то магнитным или гравитационным волнам». Интересно, но когда фотограф вооружился лазером, у него стало получаться даже направлять неопознанные объекты.

«Когда указываю на них лазером, они тускнеют и становятся едва заметными. Они четко реагируют на это. Сначала ярко вспыхивают, а затем тускнеют. Один раз я провел лазером вверх и вниз, словно говоря: «Эй, остановись!», и он остановился. Когда я выключил лазер, он продолжил свой путь», - объясняет специалист. Так он научился останавливать НЛО. Наблюдатель даже заявил, что обнаружил портал. Якобы из него и вылетали эти бликующие сферы.