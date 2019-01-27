Подледное озеро на Марсе указывает на вулканическую активность - ученые

Ученые уверены, что для образования подледного озера, которое недавно было обнаружено на Красной планете, необходимы определенные условия. Таким могла стать вулканическая активность.

Астрономы объяснили, что подледное озеро может образоваться благодаря сильному источнику тепла. На Марсе, по их мнению, происходила не так давно серьезная вулканическая активность. Только так, полагают эксперты, можно разумно объяснить образование водоема.

Как рассказал Али Брэмсон (Ali Bramson) из университета Аризоны в Тусоне (США), жизнь на Красной планете, если она существует, не может обитать на поверхности, поскольку космическое тело совершенно не защищено от солнечных лучей и радиации. Однако вариант проживания обитателей Марса в подобных водоемах может быть вполне оправданным. При условии, что в прошлом магматические процессы в недрах Марса были активнее.

Подледное озеро нашли на Южном полюсе планеты в июле прошлого года. Геологи уверены, только лишь относительно недавние излияния магмы могли спровоцировать подобное. Пока непонятно, из чего состоит водоем. Одни ученые говорят о пресной воде, другие же полагают, что это густой раствор. Особенность такого раствора в том, что он способен выдерживать очень низкие температуры. Тем не менее, какой-то источник тепла просто необходим. Поэтому эксперты почти уверены, что крупная магматическая камера прогревает подошву ледовой шапки и удерживает озеро от застывания.