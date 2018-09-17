Уран можно будет увидеть невооружённым взглядом вечером 10 февраля

Луна, Уран и Марс будут на рекордно близком к Земле расстоянии.

Воскресный вечер 10 февраля 2019 года отметится тем, что Уран приблизится на рекордно близкое расстояние к Земле и его можно будет увидеть невооружённым глазом примерно в 22:00 по Москве. В результате преломления солнечных лучей далёкий ледяной гигант будет казаться ближе даже Марса, сравнявшись с ним по расстоянию от Земли, на самом же деле. В этот вечер Луна, Марс и Уран окажутся в созвездии Рыбы.

Итак, вечером 10 февраля Уран будет находиться чуть ниже двух градусов (если быть точным, 1°51′) к востоку от Марса. Сам же Марс обнаружить на небе совсем легко, ведь достаточно начать высматривать яркую точку, которая движется по горизонту с Запада на Восток, словно Солнце. И в эту ночь Красная планета тоже будет отлично видна, так как засияет с магнитудой +1,0, благодаря чему обретёт совершенно крошечный, но очень яркий гиббисный диск, будучи на расстоянии в 241 миллион километров от Земли. Уран почти в 7,5 раза больше диаметра Марса, но 10 февраля он находится на расстоянии 3024 миллионов километров от нас. Луна также будет ближе обычного, а именно всего в 392 380 километрах от Земли. Если в цифрах, Марс будет находиться в 600 раз дальше, чем Луна, а Уран в 12 с половиной раз дальше, чем Марс. При этом их можно будет рассмотреть невооружённым глазом. Однако, астрономы рекомендуют использовать хотя бы бинокль для более лучшего рассмотрения планет.

Однако, Марс наиболее будет заметен (58 ½ угловых минут, если быть точным) в северной части ночного неба в 08:40 утром в среду, 13 февраля. В это время он и Уран будут находиться в созвездии Овна, и Красная Планета будет в 80 раз ярче Урана. Уран, диаметр которого в четыре раза больше диаметра Земли, является третьей по величине планетой в Солнечной системе. Он совершает полный оборот вокруг Солнца аж за 84 земных года. Планета в среднем находится на расстоянии 2875 миллионов километров, что в 19 раз дальше от Солнца, чем Земля.

Из всей троицы Уран является наиболее интересным для наблюдения, так как ввиду своей большой обриты в следующий раз его можно будет увидеть невооружённым глазом только через 89 лет.