Появилось видео стрельб Т-90 и «Градов» на Урале

Сегодня, 09:21 \\ Военторг

Телеканал «Звезда» опубликовал впечатляющее видео с учебных стрельб танка Т-90 на Урале.

 На Урале прошли учения 90й танковой дивизии, приуроченные к началу нового учебного года. В учениях приняли участие боевые машины ВС РФ – танк Т-90, БМП-2 и «Тунгуски».

Экипажи боевых машин отрабатывают фланговую стрельбу, затем производится расстрел мишеней из 30-миллиметровых орудий.

Также на видео попала отработка по позициям вероятного противника легендарными системами реактивного залпового огня «Град».

Как сообщалось ранее, общевойсковой средний танк Т-90 стал лидером американского рейтинга самых смертоносных машин в мире, обойдя в номинации американский «Абрамс», немецкий «Леопард» и Британский «Челленджер-2»

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