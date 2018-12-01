"Танковую орду" зафиксировали спутники на границе России с Украиной

Снимки Google Earth, которые были сделаны в конце ноября, демонстрируют пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области. На них заметны «сотни российских танков у границы с Украиной». Об этом сообщает издание Defence Blog.

Сообщалось, что военная техника находится примерно в 18 километрах от границы России и Украины. Отмечается, что, помимо танков Т-64 и Т-62М, на фотографиях можно рассмотреть несколько тысяч военных грузовиков. Однако под публикацией сразу же стали высказываться пользователи интернета. Они отмечали, что танки располагались на соответствующей территории и раньше.

Многие при этом отметили, что нет ничего удивительного в снимках, ведь государство имеет право размещать на своей территории военную технику в любом месте. Известно, что ранее Петр Порошенко заявлял, что военная техника будет переброшена на российско-украинскую границу. При этом он сказал, что существует явная угроза полномасштабной войны между двумя государствами.

Известно, что в Кремле пока что никак не прокомментировали инцидент с появлением в сети кадров, которые зафиксировали спутники, с танковой ордой. Российские власти ни опровергли, ни подтвердили данные сведения.