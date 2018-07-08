В России создадут танк с электромагнитной пушкой

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе. По предварительным данным, разрабатываемая гусеничная машина сможет работать без экипажа и нести принципиально новое оружие.

Источник сообщил, что концепция заключается в следующем. Танк будет работать, основываясь на режиме беспилотника. Интересно, что такой проект предлагался еще в прошлом году Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов. Он утверждал, что ведутся работы над беспилотной "Арматой". Однако какого-либо развития в СМИ данный вопрос не получил.

При этом бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов отмечал, что проводятся серьезные переговоры в сфере разработок не только лазерного, но и электромагнитного оружия. Такое заявление политик сделал еще в начале 2017 года.

В настоящий момент обсуждается вопрос относительно разработки модели, которая сможет функционировать в беспилотном режиме, а также являться носителем для перспективных видов вооружения. При этом гусеничная машина, о которой идет речь, впоследствии может получить не только электротермохимическую артиллерийскую систему, но и боевой лазер и электромагнитную пушку. Официального подтверждения, однако, данная информация пока не получила. При этом известно, что аналогичные разработки проводятся и в зарубежных странах.