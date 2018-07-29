Машина смерти: Т-90 возглавил топ танков мира

Военные обозреватели американского издания National Interest объявили российский танк Т-90 самым смертоносным танком мира. Эксперты издательства пришли к выводу, что российский средний танк обходит конкурентные боевые машины почти по всем характеристикам.

По степени летальности остальные места рейтинга заняли соответственно американский «Абрамс», немецкий «Леопард», израильский «Меркава IV» и британский «Челленджер 2».

Из вооружения танка эксперты NI отметили ракеты «Рефлекс», способные пробивать броню толщиной до 70 сантиметров. Ракеты «Рефлекс» делают российский танк особо смертоносным, так как позволяют поражать цели на большом расстоянии.

Единственный пункт, по которому Т-90 уступает конкурентам – это характеристики основного 125-калибрового пулемёта.