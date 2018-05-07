Минобороны раскрыло цену на легендарный Т-34 во время ВОВ

Представители Министерства обороны рассказали, сколько стоило вооружение в годы Великой Отечественной войны, в частности, названы цены на Т-34, некоторые военные самолеты, а также пистолеты-пулеметы Шпагина, как сообщает РИА «Новости».

Директор департамента финансового обеспечения Минобороны Евгений Пронский раскрыл цену Т-34 и бомбардировщика Ил-4. По его словам, легендарный танк стоил 269 тысяч рублей, а самолет – 800 тысяч рублей. Причем именно во столько они оценивались в годы ВОВ, но не весь ее период, а только в 1941 году. Интересно, но в дальнейшем стоимость вооружения снижалась. Уже в 1942 году только что собранный Т-34 оценивался в 193 тысячи рублей, а Ил-4снзил свою стоимость почти в два раза – до 468 тысяч рублей. В последний 1945 год войны цена на вооружение упала еще сильнее. За 135 тысяч рублей можно было приобрести новый танк, а самолет – за 380 тысяч рублей.

Глава департамента объяснил такую тенденцию. Он заявил, что в этот период были заморожены цены на военную технику и вооружение. Поэтому ценовая политика предполагала постоянное снижение стоимости танков, самолетов и оружия. Что касается последнего, что Пронский приводит в пример пистолет-пулемет Шпагина. За годы войны его цена тоже изменилась. Если в самом начале военных действий он стоил 500 рублей, то уже в год окончания войны – всего 148 рублей. Намеренное снижение цен позволило в то время сэкономить важные и необходимые денежные средства – около 50 миллиардов рублей.

Напомним, ранее немецкие специалисты рассказали о преимуществах Т-34 в годы войны. По их словам, он стал самым смертоносным сюрпризом. Его главная особенность заключалась в простоте конструкции. Кроме того, они отметили, что во время военных действий Германия не смогла создать танк, который бы превосходил советский Т-34.