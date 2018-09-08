В США хотят производить российское оружие

Американское аналитическое издание The National Interest опубликовало материал, в соответствии с которым силы спецназа армии США собираются производить на своей территории российское оружие.

Сообщается, что американские власти хотят произвести запуск полноценного производства. Они уже предложили грант, который будет выплачен компаниям, раскрывшим и улучшившим технологию пулемета Калашникова. Кроме того, необходимым условием является также и работа над раскрытием секрета производства пулемета НСВ «Утес». Соответственно, после понимания и усвоения сути компаниям нужно будет заняться производством копий данного оружия.

Интересно при этом, что все необходимые чертежи организации, желающие получить грант, должны раздобыть самостоятельно. Отмечается, что к непосредственному изготовлению будут допущены исключительно граждане США, которые будут работать только на территории Штатов и собирать оружие лишь из деталей американского производства.

В настоящий момент речь идет о двух пулеметах, однако, не исключается, что в случае успешного запуска изготовления российского оружия власти США решат, что армия нуждается и в ином вооружении. Предполагается, что такая необходимость возникла в связи с тем, что американские власти намерены снабжать вооружением группировки в нестабильных районах, вроде Сирии или Ирака. Дело в том, что там нередко используется российское оружие. Однако приобретать оружие США не желает./p>