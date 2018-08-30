В России завершают модернизацию системы предупреждения о ракетном нападении
Первый заместитель командующего Космическими войсками ВКС России Игорь Морозов объявил о завершении модернизации наземного сегмента Системы для предупреждения о ракетном нападении.
О завершении работы по модернизации этой системы генерал-майор Морозов поведал во время эфира радиостанции «Эхо Москвы». По его словам, правительство России и Министерство обороны с особым вниманием отнеслись к этой задаче. Так, за минувший год Министерству обороны удалось установить 3 новые радиолокационные станции для ведения боевого дежурства в таких районах, как Енисейск, Барнаул и Орск. Благодаря этим станциям и созданному сплошному периферическому радиолокационному полю были устранены «разрывы», образовавшиеся после распада Советского Союза.
В настоящий момент, как утверждает генерал, требуется лишь замена на некоторых станциях локаторов, которые устарели. Для полного окончания этой «незначительной части работы» может потребоваться около 3-х лет. Однако математические алгоритмы обработки информации будут совершенствоваться на постоянной основе.
Особо актуальной работа по совершенствованию системы стала после объявления Соединённых Штатов о выходе из ДРСМД 2 февраля 2019 года. Также сообщается, что Россия приступила к разработке наземных ракет средней дальности.
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