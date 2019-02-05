Рябков: Россия начала разрабатывать ракеты наземного базирования средней дальности

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков объявил о начале разработок ракет наземного базирования средней дальности.

В минувшую субботу замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на ежегодной 55-й конференции в Мюнхене заявил о начале научно-технических и опытно-конструкторских работ в сфере ракет средней дальности по примеру Соединённых Штатов. Как отметил замминистра, Владимир Путин ранее предупреждал, что Россия не будет предпринимать подобных шагов до тех пор, пока этого не сделают Соединённые Штаты.

Рябков особо выделил, что дальнейшие события также полностью зависят от действий Вашингтона, при этом Россия намерена продолжить соблюдение одностороннего моратория. Кроме того, Москва готова в любой момент сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации вокруг ДРСМД, если США проявит инициативу, но сейчас американские политики не желают делать что-либо для решения данного вопроса.

О выходе Соединённых Штатов из ДРСМД глава Белого дома Дональд Трамп официально объявил 2 февраля 2019 года. Президент России Владимир Путин в ответ на действия Вашингтона объявил о начале зеркальных действий России в отношении американских коллег и приостановке участия в ДРСМД.