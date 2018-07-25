Основным подозреваемым в пожаре в "Зимней вишне" смягчили обвинение

Сегодня стало известно об окончательном вердикте следствия относительно трёх главных фигурантов в деле о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Сообщается, что генеральному директору Игорю Полозиненко, его заместителю Александру Никитину и пожарному Сергею Генину было смягчено обвинение. Представителю пожарной службы инкриминируют халатность, вследствие которой погибло более двух человек. Что касается Полозиненко и Никитина, то ранее они обвинялись в выполнении работ, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что в итоге по неосторожности повлекло смерть людей.

На данный момент им инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, вследствие чего погибло двое и больше человек. Если первая статья относится к тяжким преступлениям и подразумевает за собой до десяти лет пребывания за решёткой, то по второй максимальный срок лишения свободы – семь лет. Следователи считают, что фигуранты не позаботились о работоспособности противопожарной системы, поэтому в центре не объявили тревогу.

Что касается Сергея Генина, то его халатность проявилась в неспособности тушения возгорания и спасении посетителей, поэтому удалось спасти лишь одного человека. Ни один из обвиняемых не признал свою вину. Своего обвинения ожидают ещё четверо подозреваемых.