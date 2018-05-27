СК: Владелица ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово сэкономила 7 миллионов на системе пожаротушения

Компания, которая занималась обслуживанием системы противопожарной безопасности в кемеровском ТЦ, предлагала владелице «Зимней Вишни» заключить дополнительные соглашения, которые могли бы привести безопасность в порядок. Однако, считают следователи, хозяйка здания Юлия Богданова захотела экономить.

Как стало известно в ходе следствия, 60 погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня» - результат «экономии и небрежного исполнения служебных обязанностей». Следователи полагают, что смерть настигла людей из-за «халатности». Об этом прессе сообщил и.о. замруководителя ГУ по расследованию важных дел СК РФ Сергей Головкин. Не исключено, что в деле о трагическом пожаре могут появиться новые фигуранты.

Так, СК выяснил, что компания «Системный интегратор» предлагала владелице ТЦ «Зимняя Вишня» улучшить и восстановить систему пожаротушения, так как она была установлена еще до сотрудничества с данной фирмой. Общая стоимость выполнения задач, указывают следователи, составляла порядка 7 миллионов рублей. В итоге, владелица сэкономила миллионы, отказавшись от предложенных компанией услуг.

25 марта, когда в здании «Зимней Вишни» начался пожар, система не сработала – огонь она тушить не начала. Помимо этого, на 4 и 5 этажах порошковое тушение пожара было попросту не установлено, там также не была подключена и пожарная сигнализация.