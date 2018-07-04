Ведущая Ольга Скабеева назвала гостя своей передачи глупым

В эфире шоу «60 минут» телеведущая Ольга Скабеева назвала политолога Никиту Исаева идиотом. Такая реакция журналистки последовала после высказывания общественного деятеля о коммунизме.

В программе «60 минут» Ольга Скабеева упомянула о том, что в Украине сравнивают понятия фашизма и коммунизма. На слова журналистки отреагировал политик Никита Исаев. Общественный деятель ответил, что сторонники такого мнения совершенно правы.

Ольге Скабеевой не понравилась позиция Исаева, в результате чего ведущая назвала политолога идиотом и попросила покинуть студию. Однако Исаев проигнорировал требование журналистки и продолжил участие в телепередаче.

Ольга Скабеева известна своими провокационными методами работы. Однажды она участвовала в споре с немецким журналистом Хайо Зеппельтом, который предоставил результаты расследования о допинге в российском спорте. Ведущая сообщила немцу, что он не должен гордиться своей страной. Также Скабеева намекнула, что народ Германии глупый.