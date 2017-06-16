В Челябинске фотограф и модель судятся друг с другом из-за фото

В Челябинске фотограф и модель не смогли поделить снимки, в результате чего подали на друг друга иски в суд. Фотограф потребовала взыскать с модели 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав, а модель хотела взыскать 50 тысяч рублей за нравственные страдания. В результате, обе девушки остались ни с чем.

Как стало известно, в 2016 году модель обратилась к фотографу для проведения фотосессии, по итогам которой за работу заплатила 1 300 рублей. В 2017 году они вновь проводили фотосессию с собаками, однако уже бесплатно. Снимки фотограф передала модели через Интернет в качестве ознакомления. Спустя какое-то время в местной газете появились снимки модели с собаками в статье, в которой она рассказала о своей личной жизни.

Фотограф отметила, что не давала согласия на публикацию данных снимков и подала на модель в суд, потребовав взыскать с нее 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Модель также не осталась в стороне и подала встречный иск, потребовав 50 тысяч рублей за нравственные страдания. Суд приял решение отказать в обоих исках, в результате фотограф и модель остались ни с чем.