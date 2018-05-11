По версии ООН Москва стала лидером рейтинга по оказанию онлайн-услуг

Сотрудники ООН составили рейтинг городов, которые предоставляют своим жителям больше всего возможных электронных услуг. Лидером в списке стала российская столица, обойдя при этом 40 крупных мировых городов.

Дмитрий Медведев поздравил с достижением мэра Москвы. Отметив, что данный результат доказывает, что правительство города уделяет много времени для повышения комфортной жизни москвичей. Также российский премьер-министр подчеркнул, что подобный опыт необходимо передать другим регионом Российской Федерации. В свою очередь Собянин напомнил, что к концу текучего года, жители столицы будут иметь электронный доступ к абсолютному большинство государственных услуг (70%). В качестве яркого примера внедрения новых технологий в государственные дела можно привести портал «Активный гражданин». Порталом пользуются около 2 миллионов горожан. Благодаря этому проекту администрация столицы может советоваться с местными жителями, учитывая их пожелания в развитии города. Услуги в электронном формате предоставляются во всех важнейших общественных сферах, таких как, медицина, образование, общественный транспорт.

Стало известно, что правительство начнёт реагировать на жалобы россиян в социальных сетях.