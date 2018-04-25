Правительство начнёт реагировать на жалобы россиян в социальных сетях

Практически вся нынешняя молодежь считает намного эффективней пожаловаться в социальных сетях, чем обратиться с жалобой в официальные учреждения. Российское правительство понимает это, и обязала региональные власти отслеживать недовольство граждан в интернете.

Теперь специальная система будет автоматически находить негативные отзывы граждан России по ключевым фразам, после обнаружения жалобы местная администрация должна принять меры по ликвидации проблемы в течение 24 часов. Новый проект носит название «Инцидент». Изначально система разрабатывалась для поддержания репутации коммерческих организаций, теперь её используют для государственных потребностей. Администрация будет заниматься мониторингом в самых популярных среди россиян социальных сетях: «Вконтакте», «Facebook», «Instagram», «Twitter», «Одноклассники». Стоит отметить, что многие важные заявления, касающиеся общественности, российские и мировые правители делают в социальных сетях. Власти, наконец, поняли значение социальных сетей в жизни современных людей. На данный момент испытание системы проводится в 10 регионах Российской Федерации, но к 2019 году мониторинг социальных сетей будет проводиться по всей территории государства. Необходимость внедрения таких мер возникла после всем известной трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня». Жители города Кемерово неоднократно высказывались в сети по поводу необходимости проверки системы безопасности в общественном месте, однако, ряд мероприятий, направленный на выявления проблем, начали только после случившейся трагедии.